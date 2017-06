Comercios no abonarán jornada doble por el feriado del sábado 17, dice la cámara privada

La Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán salió al cruce de las informaciones del sindicato de empleados de comercio, SEOC, al remarcar que el acuerdo cerrado esta semana entre las partes, con la intervención de la Federación Económica de Tucumán (FET), establece el “traslado” del feriado del sábado 17 al lunes 19 de este mes. Esto significa, según el sector privado, que “se transfieren todos los derechos y obligaciones de ley del feriado”.

Caen las ventas y la situación de los comerciantes es "muy complicada", dice la FET.



“Ante las malas informaciones que circulan, dando a entender que el sábado el empleado deberá cobrar lo que la ley establece para día feriados y que el lunes 19 se considerará descanso compensatorio, queremos aclarar que esto no es así dado lo fjado en el acuerdo sellado con el gremior”, dijo en un comunicado la cámara, lo que significa que la jornada no laboral por el feriado del sábado 17 se cumplirá el lunes 19 y no se contemplarán el día compensatorio y el pago por jornada doble.

"El comercio que abra sus puertas el lunes deberá abonar por jornada doble y otorgar un franco compensatorio al empleado afectado", remarcaron desde la entidad.

El lunes 19 no será feriado, pero tampoco habrá comercios.



El secretario general SEOC había remarcado días atrás que, además del compensatorio del lunes, los empleados que trabajen el feriado (del sábado) recibirán doble pago.

Los comercios abrirán sus puertas el próximo sábado 17, jornada nacional en el que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del héroe gaucho, el General Don Martín Miguel de Güemes. Sin embargo, el lunes 19 los negocios no atenderán al público como compensación del feriado trabajado por los empleados del sector.