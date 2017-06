¡Volvió! Tras una inyección, Marcelo Tinelli regresó a la pista del Bailando 2017

Hoy no fue un buen día para Marcelo Tinelli. Es que el conductor tuvo que abandonar el piso de Showmatch a los minutos de empezar el programa y le pasó la posta a Moria Casán. Después de haber sido atendido por los médicos y momentos antes de que termine el show, el productor pudo volver a la pista y explicó lo que le ocurrió.

"Gracias a todos y disculpen que me fui. Se me cerró la garganta y no podía hablar. El doctor Labonia me puso una inyección y ya estoy mejor", expresó en voz baja "el cabezón". Luego aprovechó para agradecerle a la actriz por cubrir su lugar y concluyó los bloques que quedaban de programa.

En su ausencia, Moria fue reemplazada en el jurado por el jefe de coaches, Hugo Ávila y volvió a su lugar para puntuar a la última pareja.