La angustia de Aníbal Pachano: "estoy en la lona"

El coreógrafo y productor de teatro Aníbal Pachano admitió que está pasando por un muy mal momento en su situación financiera, y aseguró estar "fundido" y "remando" para estrenar su próximo espectáculo.

El padre de la actriz Sofía Pachano se suma al listado de actores que confesaron estar en un difícil momento económico como Sofía Gala, Raúl Rizzo y Federico Luppi.

"Yo estoy en la lona, lo digo públicamente y me chupa un huevo. Estoy remando tratando de estrenar un espectáculo y ver las posibilidades que tengo. Todo el tiempo escucho palo, palo y palo", comenzó diciendo exacerbado en Intratables, el ciclo que conduce Santiago del Moro por América.

"Me siento como que estoy bajo tierra. Quiero salir de una situación en la que tengo un depósito que mide media cuadra con 20 espectáculos de primera linea. Y me cuesta un huevo hacer este remo", agregó.

"¡Córtenla! Hablemos de un país en serio, de cómo laburamos, de como nos juntamos, en vez de tanta chicana barata. Busquemos una Argentina nueva como podamos y entre todos", pidió.

Además, en medio de su descargo se preguntó: "¿por qué no terminamos de una vez de entender que si viene un país como Alemania por lo menos a mirarnos, es bueno? También es bueno que venga Venezuela, pero no es el único modelo de la vida porque no está en un lugar maravilloso".