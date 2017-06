Queda un solo cupo para los playoffs del Argentino de clubes de básquet

Mañana se definirá el octavo equipo que ingresará a los playoffs del Campeonato Argentino de Clubes del NOA de básquet. Los aspirantes a ocupar el ultimo cupo vacante son Independiente, de nuestra ciudad, y Sportivo Colón, de Santiago del Estero.

Ya están clasificados, en ese orden, El Tribuno (Salta), Nicolás Avellaneda, Jorge Newbery (ambos de Santiago del Estero), Juventud Unida (Tafí Viejo), Juan Bautista Alberdi, Talleres de Perico (jujuy) y Red Star (Santiago del Estero).

El octavo lugar se definirá mañana en el cotejo del grupo A entre Colón y Nicolás Avellaneda. Para entrar a la siguiente fase, Colón precisa ganar o, en caso de perder, accederá a la postemporada hasta perdiendo por siete puntos.

La organización de las eliminatorias (se enfrentan al mejor de tres juegos 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6 y 4 vs 5), y del posterior Final Four serán tratadas en la reunión del Comité Regional, que se reunirá el domingo a las 11, en el local de San Martín y avenida Alem, de Tafí Viejo.

El organismo también considerará aspectos relacionados al Torneo Federal femenino, en el qjue Tucumán estará reppresentado por Lomas Basket, y el Regional de selecciones masculinas U19, que se jugará en esta capital entre el 28 y el 30 de julio.

Arraya disertará en el Clínica de Eneba

La segunda jornada de la Clínica de Eneba Tucumán, prevista originalmente para mañana, fue postergada para el sábado 17 de este mes.

Ese día, desde las 8.30 en Tucumán BB, el disertante será Álvaro Arraya, quien expondrá sobre sistemas ofensivos en Formativas (passing game ) y Desarrollo y fundamentos ofensivos del jugador en esas divisiones.

Los interesados en conocer más detalles acerca del curso, podrán comunicarse al móvil 381-466-9527.