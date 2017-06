Sampaoli: "tenemos que mejorar un montón, consolidar una idea"

"Estamos empezando una etapa. Tenemos que mejorar un montón, consolidar una idea. Y eso lleva tiempo". sostuvo en conferencia de prensa Jorge Sampaoli, quien debutó al frente del seleccionado argentino con victoria por 1-0 en el amistoso que se disputó en Melbourne.

"La preparacion fue muy corta. En el el primer tiempo tuvimos mas situaciones; el rival podria haber empatado, pero me quedo con la actitud de mis jugadores. Se jugó contra Brasil, se dio un trámite con tanta intensidad, sabíamos que iba a ver una merma física y nos costó un poco en el segundo tiempo", añadió el casildense.

También resaltó el valor de la victoria. "Nos estimula mucho ganarle a Brasil porque es un clásico de siempre, valoro el entusiasmo y la actitud de los jugadores. Se intentó volcar una idea en el campo de juego en un partido que era complicado, no habia tiempo de cambiar una historia", consideró.

"Si no hubiese sido por el esfuerzo de los futbolistas no hubiera sido posible ganarle a Brasil. Es siempre muy importante, no se jugó un partido para cumplir, sino patra ganarlo", amplió después.

Aunque reconoció el mejor juego brasileño en el complemento, Sampaoli remarcó: "en situaciones fue bastante parejo y en dominio también. Analizar el resultado es muy difícil. Yo puedo analizar el desarrollo".

El entrenador comentó luego que tanto "Lionel Messi y Nicolás Otamendi regresarán a la Argentina por sus casamientos y no estarán en el amistoso contra Singapur el martes". A ello, se sumará la ausencia de Gonzalo Higuaín, se confirmó posteriormente.

Consultado sobre Messi, Sampaoli señaló: "sigo pensando que hay una gran diferencia entre Messi y el resto. Si dije que es como comparar a Batman con policías es porque lo siento".