Las fotos de Noelia Marzol, la modelo a la que relacionan con Fabián Cubero

Luego de que Fabián Cubero se separó de Nicole Neumann comenzaron a surgir los rumores de un romance con Noelia Marzol, una de las participantes del Bailando 2017. La modelo confesó que tiene una relación de amistad con el jugador de Vélez, aunque aclaró que no pasa de eso.

"Después de lo de ayer en Showmatch me mandó un mensaje y hablamos, no quiero decir exactamente qué hablamos porque es algo íntimo, pero juro por Dios que no tiene nada que ver con un romance o algo que podamos tener. Creo que nos estamos exponiendo desde un lugar que nos compromete, pero no es real, y él está preocupado porque tiene tres hijas", dijo la rubia en declaraciones a la Radio La Once Diez.

Marzol se encargó de asegurar que con Cubero no pasa nada: "se armó una pelota de esto que surgió cuando (Jorge) Rial lo dijo en Intrusos. Pasaron 24 horas y él me mandó un mensaje como para solidarizarse con esta situación que estábamos viviendo. Después me llamó directamente, porque ambos teníamos dudas de que la persona con la que estábamos hablando era el otro, entonces me llamó como para tener la seguridad del que estaba del otro lado".

Por último, la actriz comentó que está saliendo con un chico de Córdoba, pero que la relación se complicó por las versiones de amorío con "Poroto". Sin embargo, dijo que reconquistará al cordobés.

