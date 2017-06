El kirchnerismo no quiere competir contra Randazzo y Cristina sería candidata por un frente por fuera del PJ

BUENOS AIRES.- El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, aseguró hoy que Cristina Kirchner será candidata a senadora nacional por un frente nuevo" y sostuvo que el Partido Justicialista (PJ) bonaerense "se declarará prescindente y no participará de las elecciones".

Dejó en claro el firme propósito del kirchnerismo de evitar en la provincia de Buenos Aires definir las candidaturas de cara a octubre en las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO).

De hecho, la definición surgió del grupo de intendentes más fieles a Cristina Kirchner que, junto a abogados del PJ, resolvieron avanzar con la conformación de un frente nuevo que contenga a los 18 partidos que conformaban el Frente para la Victoria (FpV), pero sin el Partido Justicialista, que en el distrito es presidido por el matancero Fernando Espinoza.

"Cristina será candidata con lista única de un nuevo frente que todavía no tiene nombre y que lo integrarán los partidos que conforman el Frente para la Victoria, pero no el PJ", aseveró Ferraresi, quien remarcó que, de este modo, el ex ministro Florencio Randazzo tendrá "vía libre para presentarse y competir en octubre para sumarse como oposición a Mauricio Macri".

Entre los partidos que conforman el FpV se encuentran Kolina, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Miles, entre otros.

De esta forma, el kirchnerismo buscaría forzar que el PJ bonaerense como tal no participe de las PASO ni tampoco, por ende, de las elecciones de octubre próximo, del mismo modo en que ocurrió en 2005, cuando Hilda 'Chiche' González de Duhalde se enfrentó a Cristina Fernández de Kirchner en los comicios a senadora por la provincia de Buenos Aires.

En esa oportunidad, en la Justicia se disputó el uso de los símbolos peronistas, que quedaron para el duhaldismo, en tanto el kirchnerismo compitió bajo el paraguas del Frente para la Victoria.

"El peronismo siempre acompañará a Cristina pero, como lo hizo en el 2005 en la elección contra 'Chiche' Duhalde, se declarará prescindente y no jugará", indicó Ferraresi, quien señaló que "los pejota locales como el de Avellaneda, Lomas de Zamora y La Matanza, entre otros" se sumarán "a ese frente nuevo" y trabajarán "para ganar en octubre y frenar al neoliberalismo, que es lo que más nos interesa".

Al fundamentar esta decisión, Ferraresi insistió en remarcar lo "desgastante" que resultaría "una interna en donde no hay equivalencias". Comparó a Cristina Kirchner con un "campeón mundial de boxeo" que pelearía con "un pibe", en referencia a Randazzo.

Sobre el impacto simbólico que podría tener el hecho de que el PJ como partido no participe orgánicamente de los próximos comicios, el vicepresidente del Instituto Patria e intendente de Avellaneda consideró que "los sellos no significan nada".

En las cuestiones legales, fuentes partidarias aseguran que, si el ex ministro interpone algún recurso en la Justicia electoral, el PJ bonaerense deberá habilitar la posibilidad de que participe y así el sello emblemático de los creadores del justicialismo Juan Perón y Eva Perón junto a los símbolos de la liturgia peronista como la marcha quedarán en manos de Randazzo, como ocurrió en el 2005 con "Chiche" Duahlde.

Ayer, desde el randazzismo habían salido a denunciar un supuesto intento del kirchnerismo de "proscribir" la postulación del ex ministro Randazzo.

De acuerdo con el cronograma electoral, el próximo miércoles vencerá el plazo para la inscripción de alianzas de cara a las PASO y, luego, a las legislativas propiamente dichas, en tanto el próximo 24 será el turno de la finalización del plazo para la inscripción de las listas de precandidatos. (Télam)