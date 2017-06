Copa Argentina: todo lo que tenés que saber sobre el partido de Atlético en Salta

1- Atlético llegó a Salta anoche y lo recibieron como lo que es: un equipo de Primera. Los hinchas esperaron a los jugadores en el hotel. El “Decano” tiene todo a favor para cortar la mala racha y lograr un triunfo ante All Boys, por los 32vos. de final de la Copa Argentina, en el Padre Martearena. El cotejo se inicia a las 20.05 y televisará TyC Sports.



2- Lavallén viajó con 19 jugadores a Salta para definir la inclusión de Emanuel Molina o no en el banco. Los dirigentes quieren tener la certeza que el jugador que dio positivo en un control antidoping, al no estar suspendido, puede jugar hasta conocerse la sanción. Además de él y los posibles titulares (Lucchetti, Di Plácido, Bianchi, Canuto, Evangelista, Aliendro, Leyes, Barbona, González, Rodríguez y Menéndez) ayer fueron a la “Linda” Ayala, Acosta, Palomino, Rosales, Cirigliano, Quiroga y Peralta.



Estos son los 19 futbolistas designados por @pablohlavallen para el partido de este jueves, por Copa @Copa_Argentina. pic.twitter.com/pAdqHzBj66 — Atlético Tucumán Of. (@ATOficial) 7 de junio de 2017

All Boys, lleno de suplentes. José “Pepe” Romero, entrenador del “Albo”, no tomará como prioridad la Copa Argentina y eso puede verse en el equipo que pondrá hoy: ocho jugadores habitualmente suplentes serán titulares. Losa, García y Juan Vázquez, los únicos que suelen jugar de entrada.





4- El Decano acumula tres caídas consecutivas en sus presentaciones en la Copa Argentina. Ferro, Lanús y Defensores de Belgrano fueron sus vencedores en encuentros que, curiosamente, se disputaron en el estadio Padre Martearena de Salta, sede del debut que sostendrá ante All Boys.



5- ¿Y All Boys? El conjunto de Floresta sólo perdió uno de los nueve encuentros disputados por la competencia integradora: fue el más reciente, una derrota por 2-1 ante Chacarita en 16avos de la temporada 2014-2015. El Albo supo ser semifinalista de la edición 2012-2013, cuando cayó por penales contra Arsenal en el estadio San Juan del Bicentenario. Angel Vildozo, máximo goleador histórico del equipo en el certamen con tres tantos, retornó esta temporada en busca de contribuir para la continuidad en la B Nacional.



Datos para tener en cuenta de Atlético en la Copa



¿Qué sigue? El ganador de Atlético-All Boys enfrentará a Independiente.Los próximos partidos de Atlético. La AFA confirmó ayer los días para las fechas 28 y 29 del Torneo. Atlético visitará a Defensa el sábado 17 y recibirá a Vélez el jueves 22.diez. Dos ganados, tres empatados y cinco perdidos (nueve goles a favor y doce en contra).tres victorias.Cuartos de Final en la edición 2011/2012 (perdió con Racing en el estadio Bicentenario de Catamarca).Gonzalo Garavano (tres tantos en la edición 2011/2012).ninguno.Pablo Lavallén.- Con San Martín de San Juan, perdió con Instituto de Córdoba en 32avos de la temporada 2015-2016.Partidos disputados en la sede (Padre Martearena de Salta): cuatro (3-2 a Estudiantes de Buenos Aires en 32avos de la temporada 2011-2012, 0-1 con Ferro en la Fase Final II de la 2013-2014, 0-2 con Lanús en 32avos de la 2014-2015 y 0-1 con Defensores de Belgrano en 32avos de la 2015-2016).