Clima caliente en el recinto: Caponio calificó a Alfaro de desertor, Judas y macrista

La fuerte disputa que mantiene el PJ con el intendente capitalino Germán Alfaro sacudió el recinto de la Legislatura. Durante las manifestaciones generales, los legisladores justicialistas Marcelo Caponio y Emiliano Vargas Aignasse calificaron al jefe municipal como traidor y macrista, al tiempo que fue acusado de mentiroso por el episodio ocurrido días atrás en el barrio Alejandro Heredia.

Caponio, también apoderado del PJ, comenzó su discurso brindando las definiciones de las palabras apostata, tránsfuga, desertor, converso, pérfido, "panqueque", "borocotear" y Judas. "El señor intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, se define como peronista. Sin embargo, Alfaro se olvidó que de la mano de Beatriz Rojkés de Alperovich llegó a ser vicepresidente del PJ. Alfaro significa la antítesis del peronismo. Hoy Germán Alfaro es macrista", sentenció.

Vargas Aignasse adhirió a la enumeración de definiciones expuestas por Caponio, aunque le agregó la palabra mentiroso. El parlamentario trajo a colación el episodio ocurrido la pasada semana en el barrio Alejandro Heredia, por el que Alfaro denunció que personas armadas, que estarían vinculadas a la secretaria de Gobierno Carolina Vargas Aignasse, amenazaron y atacaron a empleados municipales.

"Eso es mentira. Señor intendente, quiero que vaya a la Justicia. Quiero que formule una denuncia penal contra Carolina Vargas Aignasse. No se puede ir a un programa periodístico y decir que Carolina Vargas Aignasse tiene 15 delincuentes armados y no dejan entrar a trabajar a empleados municipales con armas de fuego. Hay que ser sinvergüenza para decir una cosa así", manifestó.

En defensa, el legislador alfarista Alfredo Toscano cuestionó que se cargue contra el intendente por haber denunciado un episodio de violencia y que no se haya investigado a fondo. "Acá lo que estamos haciendo es matar al cartero en vez de tratar de averiguar. Aquí estamos repudiando al que denuncia lo que ha pasado, ¿por qué no investigamos?", se preguntó.

Toscano sostuvo que las personas que protagonizaron los incidentes trabajan para el oficialismo provincial. "Para tranquilidad de Emiliano Vargas Aignasse se inició en el municipio un expediente y el 6 de junio en la fiscalía IV ingresó la denuncia", dijo respecto al caso.

Sobre el final, contó por qué él y Alfaro renunciaron al Partido Justicialista. "Nosotros no tenemos enemigos. Me desafilié del PJ pero no del peronismo. Entre la lealtad a (José) Alperovich, a "Betty" Rojkés y al pueblo, elegimos al pueblo. Como hay dirigentes que respetamos en el Frente Para la Victoria, hay dirigentes que se han enriquecieron tanto en nombre del pueblo y de la justicia social que hasta jacuzzi para los perros tienen en la casa", disparó sin dar nombres.