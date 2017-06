Estos son los iPhone que no podrán usar la actualización del iOS 11

La actualización del sistema operativo del iPhone no está disponible para todos los dispositivos Apple. La compañía de la manzana lanzó el lunes pasado, en California, una conferencia de prensa donde el personal habló sobre la lista de teléfonos que podrán acceder a la nueva versión de iOS.

El nuevo sistema es iOS 11 y podrá disfrutarse en tabletas con pantallas de 64 bits, por lo que algunos modelos de iPhone y iPad quedarán automáticamente fuera.

Esta es la lista de los dispositivos en los que sí podrás descargar e instalar iOS 11: iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 5S.

Si tenés un iPhone 5C o un modelo anterior, iOS 11 no funcionará en tu teléfono.

Podrás seguir usando tu móvil con el iOS actualmente disponible, adquirir un modelo nuevo o considerar cambiarte a otra marca que funcione con sistemas operativos distintos como Android o Windows.

Qué incluye la actualización

El nuevo sistema operativo incluye mejoras en las capacidades de su asistente móvil Siri, una aplicación para administrar los archivos del teléfono, una versión totalmente renovada de la AppStore y función simultánea de aplicaciones, entre otras innovaciones.