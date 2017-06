Un compañero de secundaria recordó que le prestaba la campera a José López

Lalo Montes fue compañero de secundaria de José Francisco López. Lo recuerda como "Paco", un chico estudioso, aplicado, sencillo y de orígenes humildes al que le solía prestar la campera. En una entrevista con "Panorama Tucumano", el programa de LGTV que se emite los miércoles por Canal 10, Montes dejó algunas reflexiones sobre el desempeño del ex ministro de Obras Públicas y de las reacciones que generó en su Concepción natal.

"Uno no sale del asombro y la sorpresa, porque no esperaba esto (la causa iniciada contra López por los bolsos con dinero). La conducta que tuvo con nosotros fue muy común y corriente. Pero uno no termina nunca de conocer al ser humano. Me da bronca porque Concepción ha sido muy beneficiada por López. Le ha llegado la ingratitud, de los compañeros de su equipo político: han salidos beneficiados y nadie dio la cara. Y eso no lo veo bien", explicó ante las cámaras Montes.