El drama del consumo de drogas, en primera persona

"La primera vez me sentía de otra manera. Me reía de todo, me gustaba el ambiente y empecé a consumir. Y se me hizo costumbre. El mayor daño fue perder mi felicidad, mi familia y verme a mí mismo. Estuve preso y ahí abrí los ojos. Cuando salí de ahí la ví a mi mamá muy quebrada, muy destruida y dije suficiente", fue la confesión de Alvaro Oscari, que pelea por recuperarse de la adicción a las drogas.



Su testimonio salió al aire anoche, durante la quinta emisión de "Panorama Tucumano", el programa de LGTV que se emite todos los miércoles, desde las 22, por Canal 10.