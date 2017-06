Un menor era el conductor del auto que arrolló a Paula Argañaraz: ¿qué pasará ahora?

El abogado Arnaldo Ahumada advirtió que su cliente, María Berta Poliche, no había atropellado a Paula Argañaraz el domingo a la madrugada, sino que el auto era conducido por el hijo menor de edad de la mujer. Luego, presentó en Tribunales al menor para que quedara a disposición de la Justicia. Desde la fiscalía secuestraron el teléfono del muchacho pero decidieron no acusarlo de ningún delito hasta tener los resultados de pericias importantes, como la desgrabación de distintas cámaras de seguridad.



Cinco claves para entender cómo sigue la causa



¿Podrían imputarle un delito a la odontóloga?



No. Porque no se puede acusar de encubrimiento a la madre de un imputado. Tampoco se la podría enjuiciar por falso testimonio, ya que esta figura sólo le cabe a los testigos y ella fue presentada como imputada. Tampoco existen los elementos necesarios para que se la acuse de obstrucción a la Justicia, puesto que ella entregó el auto y otros elementos que pueden ayudar a la investigación.



¿Qué pasará ahora?



El fiscal Diego López Ávila deberá probar las declaraciones que hará el adolescente. En caso de que se confirme que él conducía el auto que atropelló a Paula Argañaraz, será puesto a disposición de Judith Solórzano, jueza de Menores. Ella deberá decidir si pedirá que al menor lo alojen en el Instituto Roca hasta que defina si le dictará, o no, medidas tutelares.

El defensor confirmó que el hijo de la odontóloga fue quien atropelló con el auto a Paula Argañaraz



¿Quedará impune este caso?



No. Al tener 16 años, se le puede imputar el delito, que en este caso sería lesiones culposas agravadas por no haberse quedado en el lugar y no haber pedido ayuda para la joven. Será juzgado por un Tribunal, pero la condena será dictada por la jueza de menores.



¿En este caso se puede hablar de abandono de persona?



Pese a que en el lugar había personas, el no haberse detenido luego de haber protagonizado el accidente, haberse escapado y no haber pedido asistencia médica es considerado como un agravante por la Justicia en este tipo de casos. Ese es el criterio que aplicó el fiscal Diego López Ávila.

El padre de Paula Argañaraz dijo que los próximos días serán fundamentales para la salud de la joven



¿Qué responsabilidad tienen los padres?



Civilmente deberá responder la madre por ser la dueña del vehículo. Pese a que están divorciados, ambos deberán responder futuras acciones, ya que no se confirmó aún si el adolescente tenía licencia de conducir. Si se confirma ese rumor, será muy poco probable que la compañía de seguro cubra el siniestro.