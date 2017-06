Tras su eliminación en Roland Garros, Djokovic haría una pausa en su carrera

PARÍS.- Novak Djokovic se marchó el año pasado de Roland Garros con la copa, el "career Grand Slam" completo y entre miles de elogios. Este año deja el segundo grande sin trofeo, fulminado en cuartos y con un saco de dudas.

"Hay que aprender de las lecciones para volver más fuerte. Es un gran reto, pero lo voy a intentar", agregó el balcánico. "Esto es un nuevo capítulo para mí. Ahora toca pensar y trabajar y ver a qué lugar me lleva esto", señaló después de su derrota ante Thiem.

El serbio pasó de ser un tenista extraterrestre a uno terrenal. Entre mayo de 2014 y el mismo mes de 2016, sus mejores años en el circuito, sumó 59 victorias en los Grand Slam por sólo tres derrotas. Ganó seis grandes en ese lapso y los tres que no conquistó se le escaparon por poco: dos finales y una semifinal. En ese intervalo, además, jugó 16 Masters 1000 y ganó diez.

De ese Djokovic indestructible queda hoy poco. A sus 30 años sigue siendo uno de los mejores tenistas del mundo, pero los números hablan por sí solos: en los últimos cuatro grandes sólo superó en una ocasión los cuartos y desde hace 12 meses sólo incorporó dos copas a su palmarés, Canadá en agosto de 2016 y Doha en enero de este año.

"Es duro acabar Roland Garros así, yo también espero mucho de mí mismo", agregó campeón de 12 Grand Slam, que, víctima de sus resultados perdió en noviembre del año pasado el número uno del mundo. Tras Roland Garros podría caer incluso al cuarto lugar del escalafón.

El serbio decidió a principios de mayo romper con su equipo de toda la vida. El entrenador Marian Vajda, el fisioterapeuta Miljan Amanovic y el preparador físico Gebhard Phil Gritsch, con los que ganó todos sus título y con los que se mantuvo 223 semanas en el número uno, ya no están más en su día a día. Tampoco Boris Becker: el ex tenista alemán viajó con "Nole" entre 2013 y 2016, cuando decidió dejar de hacerlo. Después confesó que su pupilo había dejado de entrenar todo lo que debía en la segunda mitad de 2016.

Cerrada la etapa de Becker y después la de Vajda, Djokovic anunció que llegó a un acuerdo con el legendario Andre Agassi. El estadounidense lo acompañó en la primera semana de Roland Garros, pero ni el uno ni el otro dieron más detalles sobre si será una relación a largo plazo.

"Soy consciente de dónde estoy ahora mismo, pero también sé dónde puedo estar", reflexionó el serbio.

Para Carlos Moyá, campeón en la arcilla francesa y actual entrenador de Rafael Nadal, "Nole" volverá: "Estos jugadores no se olvidan del tenis de la noche a la mañana. Esperamos la mejor versión de Novak. No sé si aquí, en Wimbledon o en cancha dura. No sé si podrá mantener esa constancia a lo largo del tiempo, pero le esperamos al mejor nivel". (DPA)