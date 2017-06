En Corrientes, Macri celebró el triunfo de Cambiemos: "no me preocupa que se presente Cristina"

CORRIENTES.- El presidente Mauricio Macri dijo hoy que su gobierno está "transformando las obras en sinónimo de esperanza y de futuro, y nunca más de corrupción", durante un acto con jubilados en el Club de Regatas de la ciudad de Corrientes, acompañado por el gobernador radical Ricardo Colombi y el intendente electo el domingo último, el también radical Eduardo Tassano. "Hay mucho por mejorar; trabajaremos en equipo", afirmó.

Macri celebró el triunfo electoral de Cambiemos del domingo pasado en la capital provincial. "Este es un pueblo maravilloso, es una de las provincias que tiene mayor potencial de crecimiento y que más va a portar a este cambio en la Argentina", afirmó.

"Quiero agradecerle a Tassano por este triunfo que ha tenido en la ciudad de Corrientes con el apoyo de todos nosotros, de su vice y del gobernador, que siempre empuja con la panza y va para adelante", dijo entre risas.

"Quiero decirle los intendente electos que hay mucho para mejorar en esta ciudad: el espacio público, el pavimento, la iluminación para que cada correntino se sienta seguro en sus calles. El gobierno de la provincia los va a apoyar y nosotros también para que trabajemos en equipo. Todos juntos para ustedes", aseguró.

El jefe del Estado prometió obras con el objetivo de paliar inundaciones en varias zonas de la provincia de Corrientes para que "la lluvia sea una bendición y no una desgracia". Enfatizó que hay que "paliar este fenómeno del cambio climático" y señaló que en los lugares de Corrientes donde sufren inundaciones hay que hacer "obras de verdad".

Macri también se refirió a la posible candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "no me preocupa que se presente; expresa cosas que le hicieron mucho daño a la Argentina", agregó.