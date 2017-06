Los sangrientos videos del atentado del Estado Islámico en el Parlamento iraní

La agencia Amaq, órgano de propaganda del Estado Islámico, publicó hoy un video desde el interior del Parlamento iraní en pleno asalto comando, que dejó varios muertos en el lugar. Las imágenes, difundidas por el ISIS, muestran a una persona fallecida en el suelo de una oficina y a un terrorista portando un arma de fuego.





El ataque fue perpetrado durante una sesión de la asamblea, que fue clausurada. Durante el atentado, uno de los agresores salió a la avenida que se encuentra junto a la cámara de los diputados y disparó contra los transeúntes. Las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra él, obligándolo a volver al interior del edificio.

Doble atentado del Estado Islámico en Irán: 12 muertos y 39 heridos



The pic shows one of the slain terrorists inside #Iran 's parliament #TehranShooting pic.twitter.com/1vIlKxzuNT

See the moment of terrorist explosion that hits the Mausoleum of the late founder of the Islamic Republic Imam Khomeini in Tehran pic.twitter.com/4FALEHGhBt