Roland Garros: Nadal necesitó 51 minutos para meterse en semifinales

El español Rafael Nadal avanzó hoy a las semifinales de Roland Garros tras apenas 51 minutos en la cancha, los que tardó su compatriota Pablo Carreño en retirarse por una lesión en el abdomen.



Carreño, que estaba disputando sus primeros cuartos de final en un Grand Slam, abandonó cuando perdía 6-2 y 2-0 en la cancha Philippe Chatrier.



En busca de su décimo título en el Abierto de tenis de Francia, Nadal se medirá el viernes en la semifinal ante el austríaco Dominic Thiem.



Carreño, vigésimo primero del ranking, pidió la asistencia médica después del primer set. Fue atendido primero sobre el polvo de ladrillo de la pista central y después en el vestuario. Cuando regresó, dejó ver un vendaje en la parte izquierda del abdomen.



Intentó seguir jugando, pero al realizar un smash cerca de la red en el tercer juego del segundo set notó un tirón mucho más fuerte. Soltó un alarido que bien podía haber sido por haber fallado el golpe, pero inmediatamente se acercó al árbitro para comunicarle que se retiraba de sus primeros cuartos de un grande.



El español se lesionó supuestamente en el penúltimo punto del primer set, al cometer una doble falta. Su gesto en la cara nada más golpear a la pelota lo decía todo y lo primero que hizo fue llevarse la mando a la zona abdominal.



"Ha sido mala suerte para Pablo, una lástima porque era el mejor torneo de su carrera hasta ahora", dijo Carlos Moyá, uno de los entrenadores de Nadal. "Creo que el partido con (Milos) Raonic de octavos le habrá desgastado física y emocionalmente. Así y todo, ha sido mala suerte".



Campeón de 14 Grand Slam, Nadal avanzó así a su décima semifinal en Roland Garros y la vigésimo quinta de su carrera en los cuatro grandes.



Aunque hoy sólo jugó poco más de un set, el ex número uno estableció un nuevo récord: alcanzó las semifinales de la arcilla parisina habiendo concedido apenas 22 juegos. Su mejor marca hasta el momento eran los 25 de 2008, cuando se llevó el torneo sin perder un set.



"El desgaste hasta ahora es mínimo, lo cual es un torneo tan largo viene bien", explció Moyá, campeón en Roland Garros en 1998. "Aunque si logras superar un partido con dificultades, tampoco viene mal. Lo importante es llegar y de la manera que ha llegado Rafa creemos que es la ideal".



Hasta que se retiró Carreño fue un partido extraño. Suspendido el martes por la lluvia, el duelo se jugó hoy sin agua cayendo del cielo, pero con frío, viento y nubes.



El estadio Philippe Chatrier lucía prácticamente vacío en el inicio. Apenas un diez por ciento del público llegó puntual a la cita. Había un ambiente desangelado en la cancha central. El partido, en cierta manera, tampoco ayudaba a que la grada entrara en calor.



La resolución del primer set, con dos dobles faltas seguidas de Carreño, fue el perfecto resumen de un parcial lleno de errores por parte de ambos. El que más cometió, claro, fue Carreño. El número 21 del ranking se fue hasta los 15 errores no forzados por los 11 de su rival. Los winners se habían quedado en cinco y cuatro, respectivamente.



No fue el triunfo más lucido de Nadal en París, pero le sirvió para alcanzar las 100 victorias en partidos al mejor de cinco sets sobre arcilla. Con esas variables perdió dos partidos, en 2009 y 2014, los dos únicos años en los que no pudo alzar la Copa de los Mosqueteros.