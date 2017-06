Irán: varios muertos y heridos tras un ataque de ISIS en el Parlamento y el Mausoleo de Jomeini

Varios atacantes entraron por la fuerza en el Parlamento de Irán y un suicida atacó el mausoleo del ayatollah Ruhollah Jomeini hoy, matando a al menos siete personas e hiriendo a treinta en un inusual doble ataque.



El Ministerio de Inteligencia iraní dijo que las fuerzas de seguridad arrestaron a un "equipo terrorista" que planeaba un tercer ataque, sin dar más detalles.



Estado Islámico reivindicó la responsabilidad en un comunicado. Estos serían los primeros atentados del grupo musulmán suní en el interior del país musulmán chií. El Ministerio de Interior convocó a una reunión de seguridad de emergencia, según la agencia de noticias estatal IRNA.



IRIB reporter at the scene outside #Khomeini mausoleum says attacker blew him/herself up in a very empty space #Iran pic.twitter.com/KZo3aRFndV