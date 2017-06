Doble atentado del Estado Islámico en Irán: 12 muertos y 39 heridos

Después de casi cinco horas, las fuerzas de seguridad iraníes pusieron fin al doble ataque terrorista contra el Parlamento iraní y el mausoleo del líder revolucionario Jomeini perpetrado por terroristas del grupo yihadista Estado Islámico, que causó al menos 12 muertos y 39 heridos, según los servicios de emergencia. Se trata del primer ataque del grupo terorrista sunita en el país chiita.

Tres de los agresores fueron abatidos y uno se inmoló en el Parlamento, según la televisión estatal, que confirmó asimismo que la situación está bajo control en el mausoleo del imán Jomeiní, situado a unos 20 km al sur de Teherán, dónde dos terorristas se hicieron explotar y otro fue abatido.

Algunos de los atacantes iban disfrazados de mujeres, según el viceministro del Interior, Hossein Zolfagari. Los diputados mantuvieron sin embargo su sesión, dirigida por el presidente de la institución, Ali Larijani, que denunció un acto de "terroristas cobardes". Según medios locales, durante el ataque los diputados gritaban "muerte a Estados Unidos, abajo Estados Unidos".

Las operaciones de seguridad se prolongaron debido al gran número de civiles atrapados en la sede parlamentaria, situada en el centro de Teherán, dónde dos terorristas habían tomado rehenes.

IRIB reporter at the scene outside #Khomeini mausoleum says attacker blew him/herself up in a very empty space #Iran pic.twitter.com/KZo3aRFndV