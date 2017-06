No llegó a debutar: echaron a José Ottavis del Bailando 2017

El diputado José Ottavis era uno de los participantes del Bailando 2017 pero hoy, antes de su debut, anunciaron que el político había sido desvinculado del certamen. José María Listorti fue el encargado de dar la noticia en Este es el Show. El ex de Vicky Xipolitakis todavía no emitió comentarios al respecto.

Aunque ya se había sacado la foto para el programa, la producción tomó la decisión de echarlo antes de que saliera al aire. La realidad es que Ottavis no asistió a más que un ensayo y su equipo de baile estaba cansado de que lo deje plantado. "Pautó cuatro ensayos y no fue a ninguno. Encima no les atiende el teléfono", dijo Listorti.

Iba a ser compañero de Barby Silenzi, la ex bailarina de El Polaco. Tras enterarse de la noticia la modelo se mostró muy decepcionada.