Audio: Mirkin repudió el aval de la Junta Electoral para la candidatura de Galina en San Martín

Luego de que la Junta Electoral de San Martín confirmara ayer a Daniel Galina como candidato a vicepresidente, por la lista "Te quiero tanto", para poder competir en la elección de autoridades del próximo domingo 11, el que salió a hablar fue el presidente Oscar Mirkin.

"La información de la Junta Electoral, con Pedro Bustamante a la cabeza está mal. El asesor letrado del club presentó un informe en el que se demuestra la falta de documentación adecuada con la que se pueda demostrar que Daniel Galina está en condiciones para ser candidato. Su recomendación es que Galina debe apartarse de esto", sostuvo Mirkin, candidato por el oficialismo para los mismos comicios.

Oficializaron la candidatura de Galina en San Martín



"Pero nosotros no vamos a impugnar porque no nos importa si Galina se presenta o no, sino que nos importa que la Junta Electoral cumpla el objetivo y atienda el artículo en donde se explica lo que debe tener un socio para ser candidato. Lamentablemente Galina no cumple, o mejor dicho lamentablemente para la institución que la Junta no haya prestado atención al estatuto", explicó el directivo.

"Esto va mas allá de lo ético. No vamos a impugnar, pero que no queden dudas de que Galina está entrando a estas elecciones por la ventana y no por la puerta grande del club", sentenció Mirkin a la espera de las elecciones que mantienen al club alerta en una víspera electoral cada vez más caliente.