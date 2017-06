Manchester United es el club de fútbol más valioso del mundo

LONDRES.- Manchester United reemplazó al bicampeón europeo Real Madrid como el club de fútbol más valioso del mundo, según la lista anual publicada el martes por la revista Forbes.

El United fue valuado en U$S 3.690 millones, un incremento del 11 por ciento en comparación con el año pasado, lo que a juicio de Forbes es una prueba de la poderosa marca del club inglés y de su gran visión de marketing.

El Barcelona ocupa el segundo lugar de la lista con un valor de U$S 3.640 millones, mientras que el Real Madrid, que ocupó el primer lugar durante los últimos cuatro años, cayó al tercer puesto con un valor de U$S 3.580 millones.

El Bayern Munich (U$S 2.710 millones) y el Manchester City (U$S 2.080 millones) completan los cinco primeros lugares.

Seis equipos de la Liga Premier figuran entre los 10 primeros, ya que además del United y del City aparecen Arsenal (U$S 1.930 millones), Chelsea (U$S 1.800 millón), Liverpool (U$S 1.490 millones) y Tottenham Hotspur (U$S 1.060 millones).

Juventus, campeón de la Serie A y finalista de la última Liga de Campeones, aparece noveno en el ranking con una valoración de U$S 1.260 millones.

Forbes también dijo que el valor promedio de los 20 equipos de fútbol que lideran el ranking aumentó 3 por ciento respecto al año pasado, a U$S 1.480 millones de dólares. (Reuters)