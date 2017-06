Sampaoli: "Lo único que espero es cumplir con las expectativas de la gente"

Jorge Sampaoli tomó la palabra hoy mientras continúa sus primeros trabajos al mando de la Selección Argentina en el estadio Melbourne Cricket Ground de Australia, de cara al partido amistoso del viernes contra Brasil.

"Tener la posibilidad de ponerme el buzo de la Selección es un sueño cumplido. Uno siempre desde chico, como amante del fútbol, quiere jugar en la Selección. Eso no se pudo dar. Después, cuando sos director técnico, querés ser el entrenador de la Selección argentina. Pasaron algunas posibilidades que nunca se concretaron. Hoy lo único que espero es cumplir con las expectativas de la gente, para que pueda reencontrarse con la selección", resumió el entrenador santafesino en diálogo con el sitio oficial de la AFA.

"El predio de la Selección argentina debe ser uno de los mejores del mundo. Creo que es un lugar espectacular para tratar de generar todo lo que tenga que ver con la práctica del fútbol. Me encontré con una obra que muy pocas veces vi. He recorrido el mundo entero conociendo lugares y éste me parece increíble", destacó Sampaoli.

Sampaoli paró los 11 de la Selección para enfrentar a Brasil



Respecto de sus esquemas de juego, el ex entrenador de Sevilla detalló que el intento de la idea futbolística, con el poco tiempo de desarrollo que hay en las selecciones -porque los jugadores llegan muy cerca de la competencia-, tendrá que ver con generar, estratégicamente, potencialidades que generen comunión entre los futbolistas, que con respecto al juego tengan compatibilidad. "Cuando uno selecciona, lo más importante es elegir aquellos jugadores que tengan la chance de potenciarse juntos, porque muchas veces hay muy buenos jugadores, pero juntos se neutralizan. Y en ese camino vamos a estar", sostuvo.

"Lo más importante de la gira (en donde la Selección enfrentará a Brasil y a Singapur) será encontrarnos con un grupo de futbolistas a los que le podamos transmitir una idea. Lo positivo va a estar vinculado con eso. Después, el desarrollo de los partidos va a ser bastante dificultoso porque son escenarios diferentes, con motivaciones distintas, pero trataremos de que la gira sirva para lo que realmente importa, que es el partido con Uruguay (el 31 de agosto en Montevideo)", completó.

Sobre el futuro del equipo argentino, el DT adelantó que en las eliminatorias todo está por definirse: "hay mucha incertidumbre por saber cuáles son los equipos que van a clasificar al Mundial, y en esa competitividad e incertidumbre, seguramente cada detalle terminará definiendo quién va a ser el que represente a Sudamérica en el Mundial. Nosotros contamos con un factor a favor, que es tener al mejor del mundo (Lionel Messi). Ahí tenemos un plus y hay que aprovecharlo".

Sampaoli entiende que su camino para llegar a dirigir la Selección fue más importante que el hecho de ser referente. "Llegar hasta acá sabiendo que no soy un referente en el fútbol argentino es el reconocimiento a cómo juegan mis equipos, y no tanto a mí como persona, lo que le da un valor importante a todo mi cuerpo técnico. Que no lo compongo solamente yo, sino también gente que me acompaña o que yo a veces acompaño. Estoy feliz por haber concretado un sueño y por tener la posibilidad de intentar darle una alegría al fútbol argentino", sostuvo el entrenador en el que todos los hinchas deposita las nuevas esperanzas para el equipo argentino.