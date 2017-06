La reaparición de Omran, el niño sirio que conmovió al mundo

Omran Daqneesh, el niño sirio que conmocionó al mundo en agosto de 2016 luego de ser fotografiado con el rostro ensangrentado tras un ataque aéreo mientras dormían en un edificio de la ciudad siria de Alepo, apareció nuevamente en los medios.

Hasta ahora, el paradero del pequeño era un misterio. Sin embargo, esta semana aparecieron imágenes del niño acompañando a su familia durante una entrevista. Omran se muestra en su casa, sentado sobre las rodillas de su padre.

"Omran me afectó mucho porque estaba en silencio. No lloraba. No dijo una sola palabra. Estaba en shock. Pensé en mi hija de siete años, podría ser ella. Podría ser cualquier niño de Aleppo o de Siria", relató el reportero de guerra en declaraciones publicadas por el diario The Telegraph.



Según el diario británico Daily Mail, la nota fue realizada en Alepo y fue emitida por el canal Sama TV, que favorece al régimen de Al Assad. El menor de edad vuelve a mirar fijamente la cara del fotógrafo, pero sin su cara ensangrentada y cubierta de polvo, como la imagen que se difundió hace un año.





"El pequeño Omran, que fue utilizado por los medios para golpear al Ejército sirio, ahora vive en el estado de Siria con su Ejército, su líder y su gente", fueron las palabras que la periodista Kinana Allouche escribió en Facebook al compartir las capturas.