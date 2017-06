Manzur cargó contra Alfaro y Amaya: "no existe el peronista disidente"

El gobernador Juan Manzur cargó hoy contra el intendente capitalino Germán Alfaro y el secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, por alejarse del Partido Justicialista y aliarse con Cambiemos, espacio que lidera el presidente Mauricio Macri. "No existe el peronista disidente, no hay que confundir", dijo en rueda de prensa.

El titular del Poder Ejecutivo apuntó sus dardos principalmente hacia Alfaro. "Él se fue del Partido Justicialista, ya no es peronista. No sé la condición de Amaya. (…) Lo que no hay que hacer es confundir a la gente. Los justicialistas votamos a peronistas, no a otros partidos. Alfaro y Amaya están con Macri, que es otro espacio político. Si se van del partido porque tienen otro rumbo, está bien. Que Dios los ayude y les vaya bien. Nosotros tenemos una doctrina, convicciones y sabemos dónde vamos. No hay dos o tres peronismos. (…) Aquellos que se van no son peronistas, están en otro partido. No sé cómo se llaman. Ya no forman parte del peronismo", insistió.

De cara a las próximas elecciones, Manzur afirmó que en Tucumán pondrá candidatos del peronismo de la provincia pero que desconoce qué se hará a nivel nacional.

También aprovechó para cargar contra José Cano, titular del Plan Belgrano. "Cano primero tiene que traer obras a Tucumán, lo estamos esperando. Ahora, si va a ser candidato, me parece que es normal. Los tucumanos estamos esperando que después de un año y medio o dos años traiga obras y haga cosas por los tucumanos. Necesitamos desde que el Gobierno nacional traiga obras", remarcó.

Manzur, además, fue consultado sobre el estado del Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla), cuya construcción está paralizada desde hace un año y medio, aproximadamente. Aseguró que están gestionando los fondos nacionales para continuar con la obra y que, de no conseguirlos, la Provincia pondría los fondos. "Entre los tucumanos vamos a hacer el esfuerzo de poner la plata y dar respuesta a eso", aseguró.