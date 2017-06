El terror del Estado Islámico se trasladó a Merlbourne: toma de rehenes y al menos dos muertos

Tras los atentados de Londres, un supuesto integrante del Estado Islámico llevó el pánico a Melbourne, donde asesinó a un hombre y tomó a una mujer como rehén antes de ser abatido. El hecho se produce a unos 20 minutos del hotel donde está la Selección Argentina.



El terrorista intentó negociar con la policía, pero terminó siendo abatido durante un tiroteo en el que resultaron heridos tres agentes. Antes de morir se comunicó por teléfono con la emisora TV Channel Seven News de Melbourne.



Islamic State is claiming responsibility for the Melbourne hostage attack. https://t.co/Ett5QFN0JS @nathantemp7 #7News pic.twitter.com/bcSNNiyvm8