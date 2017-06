1. El albañil que se enamoró de la ovalada

La vida de Jonatan de Haro estuvo llena de obstáculos. Desde chico trabajó para ayudar a su madre y ahora es albañil, una tarea dura que le consume varias horas por día. Sin embargo, eso no le impide jugar al rugby en Lince. “Si bien el deporte me pareció divertido, lo que más me gustó fue la gente. Me hicieron sentir parte, me enseñaron a ser buena persona y a superar obstáculos, dentro y fuera de la cancha”, destacó el joven de 20 años que un día se enamoró de la ovalada y no la abandonó nunca más.