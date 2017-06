La confesión hot de Pampita a Hernán Piquín: "no me pude concentrar con tu calza"

Hernán Piquín debutó en la pista del Bailando 2017 y se llevó el mejor puntaje del certamen, hasta el momento. Además recibió una mezcla de críticas y halagos por su vestuario.

El bailarín hace pareja con Macarena Rinaldi, la ex compañera de pista de Osvaldo Laport. Vestidos de azul, ella con un monito de terciopelo y él con camisa y calza, bailaron disco. Luego de una coreo impecable, los artistas recibieron la devolución del jurado y se sorprendieron con los comentarios. "Esto no es el Colón Piquín ¡Aflojate la calza!", dijo Marcelo Polino.

Una de las que se confesó sin verguenza fue Pampita: "no me pude concentrar con tu calza Hernán. Me distrajo". Entre risas, Piquín dio una vuelta y le dio la razón al jurado.