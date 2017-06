El líder de Radiohead contra Roger Waters: "nos tiró m... en público"

Thom Yorke, líder de Radiohead, cruzó con dureza a Roger Waters por su pedido para que la banda oriunda de Oxford desista de tocar en Israel, el 19 de julio, en el marco de un "boicot cultural" por la políticas aplicada por ese país contra Palestina.

"Voy a ser honesto. Esto ha sido extremadamente molesto. No estoy de acuerdo para nada con ese boicot cultural. Es realmente estresante que, en vez de contactarnos por privado, nos hayan tirado mierda en público. Es profundamente irrespetuoso que hayan asumido que: o no estamos informados o que somos tan retrasados como para no poder decidir sobre estas cosas por nuestra cuenta", dijo Yorke, en una entrevista concedida a la revista Rolling Stone informó Télam.

El líder de Radiohead consideró que el ex Pink Floyd se comportó como "un predicador al extremo", calificó el reclamo de "ofensivo" y sentenció que no entiende "por qué dar un show de rock o una clase en una universidad es un problema para ellos", en alusión al grupo de personas que firmó la solicitada.

Ocurre que el pedido fue encabezado por Waters pero, en realidad, incluye a otros artistas como el ex Sonic Youth Thurston Moore; Tunde Adebimpe, de TV On The Radio; además del Premio Nobel de la Paz, el reverendo sudafricano Desmond Tutu. Yorke remarcó que la esposa del guitarrista de Radiohead, Jonny Greenwood es árabe-israelí, por lo que puntualizó que resulta "perturbador" el tema para el grupo.

"Es un gasto de energía innecesario. Energía que podría usarse de forma más positiva. Es realmente molesto que artistas a los que admiramos crean que no somos capaces de tomar una decisión ética por nuestra cuenta después de todos estos años", acotó.

Del mismo modo, Yorke lamentó que la actitud adoptada por Waters haya ubicado al productor Nigel Godrich, histórico colaborador de Radiohead, al punto de ser considerado casi un miembro más del grupo, quien además se encargó del recientemente lanzado nuevo disco del ex Pink Floyd "Is this the life we really want?".

Y concluyó: "no estás uniendo a la gente. No estás fomentando el diálogo y el entendimiento. Hablando de hacer que las sociedades progresen, ¿qué logras cuando causas división? Consigues a Theresa May. Consigues a Netanyahu. Consigues a Donald Trump".