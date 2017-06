El titular del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Jorge Todesca, dijo hoy que la pobreza baja más cuando cae la inflación que cuando los salarios le ganan a los precios, y aseguró que el país no está ante una situación de desempleo crónico.

"Si uno mira las estadísticas hacia atrás, los momentos en que más se logró bajar la pobreza fue cuando se bajó la inflación. La conclusión que sacaría es que la pobreza baja más cuando baja la inflación que cuando los salarios aumenten más que los precios", dijo Todesca en una entrevista publicada hoy en el diario Ámbito Financiero.

El funcionario dijo que hay "mitos" en torno de las estadísticas, como "por ejemplo los NINI (los jóvenes que ni buscan trabajo ni estudian). En base a nuestras estadísticas, la gente joven aparece como buscando trabajo. No sé de donde sale la cifra", se preguntó.

"Tenemos cifras de desocupación muy altas en los grupos de hasta 30 años. ¿Cómo sabemos que es alta?. Porque en las encuestas se le pregunta si está desocupado y luego se le pregunta si está buscando trabajo y dice que sí, que estuvo buscando en la última semana. Tenemos jóvenes sin trabajo pero buscando trabajo", detalló.

Dijo que "del total de desocupados, el 60% son menores de 30 años y el 45,7 % son de 20 a 29 años. Después a lo largo de su vida la población parece que predominantemente está ocupada, porque para aquellos con más de 60 años el desempleo es 4,6%. Estamos hablando en 31 aglomerados que representan una población de 24 millones de argentinos".

Dijo que "cuando se mira el nivel de educación no es tan bajo. Secundaria incompleta, completa o terciarios incompleto es decir no es una población que no tenga capacitación. Son jóvenes que no encuentran trabajo; no que no busquen ni estén capacitados".

"El otro mito es que parece que estamos ante una situación de desempleo crónico donde el abuelo no tuvo empleo, el hijo tampoco y el nieto tampoco. Eso es así sólo para el 30% del desempleo urbano, el resto de la gente en situación de desempleo es gente que entra y sale del mercado de trabajo. Gente que no tiene un desempleo crónico o de larga duración", aseguró.

Todesca indicó que "la población que está desocupada hace menos de un mes es 28%; de uno a tres meses, 33% es decir casi el 60% de los desocupados no hace tanto que están desocupados. Es decir que hay una porción que entra y sale del mercado laboral. Si miramos de tres a seis meses 13,9%; de seis a 12 meses: 13.2% y más de un año 11,5%. Esto es toda la población en base al cuarto trimestre del 2016".

Por último, aseguró que "el Gobierno nacional está tratando al Indec con absoluto respeto", al tiempo que sostuvo que las estadísticas "son confiables y estamos en una situación dinámica de mejoramiento de la calidad todo el tiempo".

"Siento es que estamos contribuyendo a que la calidad del debate en la Argentina sea mejor, porque no discutimos cuánto es la inflación, sino si las medidas para combatirla son buenas o si hay que modificarlas", concluyó. (Télam)