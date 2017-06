¿Un jugador de River tiene cáncer?

"El otro día, tomando un café en su oficina, Enzo Francescoli me dijo: 'Mono' no lo vamos a tener más a Rodrigo Mora, tiene cáncer en una costilla y eso no tiene cura". Las fuertes declaraciones corresponden a Oscar "Pinino" Más, ex gloria de River.

El ídolo no hizo más que generar una polémica seria en torno a la ausencia del delantero uruguayo. A causa de eso, el mismo club "Millonario" tuvo que salir a desmentir la versión. Fue el dirigente Stéfano Di Carlo, titular del Departamento de Comunicación, Medios y Digital de River Di Carlo quien se hizo cargo de negar la supuesta enfermedad.

Horas más tarde, "Pinino" se mostró arrepentido por sus declaraciones y le pidió "perdón a Mora y a la gente".

Mora permanece inactivo hace dos semanas tras el diagnóstico de una sinovitis en la cadera, según el último parte. Guarda reposo y se traslada con muletas, mientras espera la realización de nuevos estudios para definir su rehabilitación.

El uruguayo, de 29 años, jugó por última vez el pasado 14 de mayo cuando ingresó para los últimos 25 minutos del triunfo que River logró sobre Boca en La Bombonera.