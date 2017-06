Urtubey viajó hasta el piquete de los "bagayeros" para intentar destrabar el conflicto

SALTA.- El gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, y parte de su gabinete viajaron hoy junto a funcionarios nacionales hasta el piquete sobre la ruta 50, en Orán, que mantienen trabajadores que ingresan mercaderías por la frontera desde el miércoles. La protesta se lleva a cabo luego de que el gobierno nacional resolviera acentuar los controles y las confiscaciones de productos ingresados desde el país vecino.

Protestan porque sólo se les permite pasar por día mercadería valuada en unos $ 2.500, mientras sólo dos bolsones suman aproximadamente $ 8.000. Por eso exigen que el cupo diario de mercadería se eleve a 10 mil pesos por trabajador de frontera, informó Télam.

Las restricciones impuestas por el Gobierno también afectan a trabajadores de otras zonas, como Tucumán y Santiago del Estero, que también han expresado sus protestas.

"Desde la Provincia vamos a colaborar para garantizar la sustentabilidad productiva" en la zona, sostuvo Urtubey, quien llegó a Orán acompañado por su ministro de Gobierno, Juan Pablo Rodríguez, el jefe de Gabinete, Carlos Parodi, y el vicegobernador, Miguel Ángel Isa, entre otros funcionarios provinciales.

Esta última comitiva estuvo integrada por Claudia Charr, de la cartera de Interior, y Mariano Toniado, Alejandro Justiniano, Mariana Guareto, Florencia Diel, Ramiro Britos y Agustín Calvo Castillo, de la de Seguridad. "El corte de ruta no es una solución a ningún conflicto", destacó el gobernador.

"Nosotros no tenemos jurisdicción, el tema está en la Justicia y es manejado por las fuerzas federales", sostuvo luego, al advertir que el conflicto no es su responsabilidad. "He dado instrucciones, esencialmente buscando alternativas superadoras para mejorar la competitividad de los sectores", añadió Urtubey.