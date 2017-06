Conmoción por el triple choque: "si el padre le prestó el auto al chico es una falta gravísima"

Una joven y un adolescente murieron anoche después de protagonizar un violento triple choque, en la avenida Juan B. Justo al 2.300. El chico tenía 13 años y -según el informe policial- manejaba uno de los autos. La muchacha tenía 24 años y falleció en el hospital Padilla.



La trágica noticia conmociona a los tucumanos. El subsecretario de Tránsito y Transporte de la Municipalidad capitalina, Enrique Romero, contó que en los controles que hacen periódicamente no suelen detectar menores al volante en autos, pero sí en motos.



"En todos los controles que hicimos, nunca detectamos a un chico tan joven conduciendo un auto. Sí es común ver que los conductores no llevan el carnet o ver a los adolescentes en motos. Pero para eso se implementó desde el año pasado el proyecto “Mi primera licencia”, que permite que a partir de los 16 años los menores pueden sacar carnet para conducir ciclomotores. Es decir, motos de hasta 50 centímetros cúbicos (cc). Este es el único vehículo que pueden manejar los chicos hasta que cumplan 17, cuando ya pueden manejar un auto. En ambos casos es el padre o tutor el que corre con la responsabilidad", dijo.



Justamente, sobre esa responsabilidad, Romero dijo: "hay que ver si el padre le prestó o no el automóvil. Sí lo hizo es una falta gravísima. Nosotros recién otorgamos el carnet a los 17 años, y bajo la responsabilidad de un tutor. Que un chico de 13 años esté manejando un vehículo es algo grave. Hay que ver qué pasó".



Sobre los controles que realiza la Dirección de Tránsito, sobre todo los fines de semana, el funcionario aclaró: "Hay 4.100 cuadras y no podemos estar en todos lados. La gente tiene que ser responsable. Acá hay un problema cultural. Ya presentamos un proyecto en el Concejo Deliberante de la capital para que se enseñe en las escuelas y en los colegios educación vial".





Accidente



Anoche chocaron dos automóviles -un taxi Ford Focus con licencia de Tafí Viejo y un Fiat Súper Europa- con una motocicleta Yamaha Crypton. Aunque por el momento se desconoce cuál fue el motivo de la colisión, se pudo saber que la peor parte se la llevaron el Fiat, que terminó subido a la platabanda, y la moto, que derrapó varios metros antes de detenerse.



Los testigos de inmediato llamaron a las ambulancias, que salieron de allí con dos pacientes graves: Facundo Emanuel González, de 13 años, y Britani Paz García, de 24. Según los primeros informes policiales, el menor de edad conducía el Fiat, mientras que la muchacha viajaba como acompañante en la motocicleta.



González llegó en un estado gravísimo al Hospital de Niños. Los profesionales de emergencias intentaron mantenerlo con vida y luego practicaron maniobras de reanimación, pero nada pudieron hacer para evitar su muerte. García fue trasladada al hospital Padilla, con varias lesiones. La más preocupante, un golpe en la cabeza, que habría sido la causa de su muerte, que se registró minutos antes de las 23.

El conductor de la moto, en tanto, se encuentra en estado reservado. Fue internado en el Centro de Salud con fractura en la pierna derecha y un fuerte golpe en la cabeza



El siniestro en la zona norte de la ciudad fue de tal magnitud que obligó a destinar a decenas de efectivos del 911 y de la comisaría V° para las primeras actuaciones, mientras que luego llegó al lugar Criminalística, Laboratorio y personal de la fiscalía de turno. Todo esto ocurrió ante la mirada de cientos de curiosos.