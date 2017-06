Un estudio realizado por la Federación Argentina de Empresas de Trabajo Temporario (Faett) establece que los perfiles de programadores y desarrolladores, y los puestos comerciales como Telemarketing y Atención al cliente son los puestos más demandados en 2017. De esta manera, las Tecnologías de la Información (IT) y las Telecomunicaciones, junto al sector Comercial constituyen las áreas que más empleo están generando en lo que va del año. El estudio también reveló que, más allá de los títulos obtenidos y el manejo de idiomas o de programas informáticos, la experiencia laboral sigue siendo el requisito más valorados por las empresas.

3. Fue a trotar al parque y lo mordieron cuatro perros

Cuatro perros derribaron a un hombre de 63 años y le mordieron las piernas y los brazos. La víctima se había acercado a los animales porque estos peleaban y se encontraban cerca de un niño. Al tomar a la criatura con sus brazos y devólversela a su tía, los canes lo derribaron dos veces. “Si no me rescataba mi hijo, iban a comenzar a morder en el cuello y la cara”, explicó Luis Mendoza, quien ahora deberá recibir la vacuna antirrábica porque uno de los perros es callejero y no se sabe si tiene rabia.