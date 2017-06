El repudio al terrorismo se expresó en un concierto multitudinario en Manchester

Mánchester, 4 jun (dpa) - Unas 50.000 personas asistieron hoy al concierto benéfico "One Love Manchester", dos semanas después del atentado cometido en el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en esa ciudad del norte de Inglaterra, en el que murieron 22 personas.

Los asistentes acudieron al campo de cricket de Old Trafford a escuchar a Grande y a otros astros del pop como Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus y Coldplay, y sentar así una fuerte señal contra el terrorismo.

Muchos asistentes vestían camisetas con el eslogan del concierto ("One Love Manchester") o con la leyenda "We Stand Together" ("Estamos unidos").

El concierto se produjo menos de 24 horas del último atentado cometido enLondres el sábado, en el que murieron siete personas y otras 50 resultaron heridas. Tres atacantes fueron abatidos por la policía.

Ariana Grande, de 23 años, decidió hacer el concierto a beneficio y otras estrellas acudieron a su llamado: no sólo ídolos adolescentes como Cyrus y Bieber, sino artistas de otros géneros como Pharrel Williams y Blacked Eyed Peas.

Desde el escenario, los artistas insistieron en un mensaje de unidad frente al terrorismo. "Qué cosa increíble estar aquí juntos hoy, ¿no creen?", gritó Bieber a los fans. A su turno, Grande agradeció a los asistentes. "Esta unidad que ustedes muestran esta noche es la medicina que la Tierra necesita en este momento", expresó.

Decenas de millones siguieron el evento a través de la televisión, internet y redes sociales. El streaming del concierto a través de YouTube fue seguido por momentos hasta por 600.000 personas.

Tras el anuncio del concierto se especuló con dos esperados reencuentros musicales, que finalmente no se produjeron. El grupo británico Take That y Robbie Williams estuvieron juntos brevemente en el escenario, aunque no actuaron juntos. Y el ex cantante de Oasis, Liam Gallahger, dio un show solista en el concierto celebrado en su ciudad natal, aunque sin su hermano Noel.

El concierto fue inaugurado por el poeta Tony Walsh. Luego de su participación, también los espectadores pudieron decir su opinión sobre los atentados terroristas en Mánchester y Londres.

Así entre el entusiasmo por el evento musical también se coló la consternación por los ataques.

