Advierten que la inflación superó el 10% en lo que va del año

La inflación "persiste elevada" y ya supera el 10% en lo que va del año, pese a que el tipo de cambio "prácticamente no subió", indicó un informe elaborado por la consultora Ecolatina, a la espera de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo último, pautada para este jueves por el Indec.

"La actual administración está enfocando sus esfuerzos en reducir significativamente la inflación", consideró y evaluó que "en años electorales, el Ejecutivo necesita mostrar resultados positivos en materia económica".

Advirtió que "pese a que el dólar prácticamente no subió", la inflación "persiste elevada". Argumentó, de ese modo, que la suba del costo de vida supera el 10% en lo que va del año, destaca El Cronista.

"En los primeros cinco meses de 2017 el IPC-GBA Ecolatina acumuló un alza del 10,8%, por encima de los guarismos observados en dicho período de 2013 (+7,6%) y 2015 (+9,5%)", precisó Ecolatina.

Analizó que "a diferencia del kirchnerismo, el Gobierno aplicó un fuerte aumento a los precios de bienes y servicios regulados pese a que los años impares son electorales".

"A simple vista, este factor explicaría la mayor inflación acumulada en 2017. Sin embargo, no tiene en cuenta que este año el ancla cambiaria fue más operativa respecto de 2013 y 2015 por dos vías: ya no existe el cepo cambiario y el dólar prácticamente no subió en lo que va del año", consideró.

De ese modo, señaló que "hasta el reciente shock de Brasil, el dólar retrocedía cuando en los primeros meses de 2013 y de 2015 hubo una depreciación limitada".

Al realizar su análisis, la consultora sostuvo que el Gobierno "trató de acotar los incrementos nominales de salarios para contener el alza de los costos laborales de las empresas".

"Ya sea por inercia y/o por decisiones de las empresas, la remarcación de precios continúa elevada", advirtió el documento.