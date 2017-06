Los lentos: el momento más caliente de la noche, que toda una generación extraña

En los boliches, el bloque de los lentos era el más esperado de la noche durante los ‘80 y los ‘90. Luego de horas de baile a un ritmo movido, el DJ lanzaba señales de que los lentos se acercaban: las luces se apagaban progresivamente mientras sonaban los “temas intermedios” hasta llegar a las canciones con ritmos más tranquilos. En ese momento, las pistas de las discotecas se llenaban de parejas que bailaban abrazadas.

Carlos “Pilico” Uasuf tiene 53 años, y cuando se acuerda de los lentos se emociona. “Era el momento que vos esperabas porque buscabas una chica que te gustaba y le podías sentir el perfume, la abrazabas, la tenías cerca. Ahí descubrías si estaba con vos o no”, comentó, en diálogo con “Panorama Tucumano”.

“Tenías que sacar a bailar a la chica que te gustaba antes de que empiecen los lentos, para que cuando empiecen, si la chica quería bailar, lo bailabas. Si no, te decían ‘no’ y tomaban distancia”, recordó, por su parte, el DJ Augusto Gallucci, que trabaja poniendo música en boliches desde fines de los ‘80.

Esta parte de la noche era muy esperada porque las parejas se acercaban, cuando eso no era habitual. “Hoy (las parejas) están cerca las 24 horas. No hay prejuicios, incluso las chicas encaran a los varones”, comparó Gallucci.

En la actualidad, el ritmo de baile está más acelerado que hace unos veinte años, sostuvo el DJ. Quizá sea por eso que ya no hay tiempo para bailar lentos.

“Ha cambiado tanto la música, que si una persona grande entra a un boliche, no va a entender nada. Ya no existen los lentos y ahora se busca todo el tiempo la diversión, estar arriba con la música, y que no paren de bailar y meterle ritmo para que no se caiga. Tienen que sonar temas bien dinámicos, cortitos -sólo el primer estribillo-, y ya lo sacás y entra otro”, explicó Gallucci.