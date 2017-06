Ricardo Centurión quedó fuera de los convocados para el partido con Independiente

Ricardo Centurión no fue convocado para el partido de hoy frente a Independiente en la Bombonera. El jugador de Boca no está 100% físicamente para el encuentro y es por eso que Guillermo Barros Schelotto decidió no arriesgarlo.

Ante la ausencia del ex Racing, Junior Benítez se perfila como titular para el duelo de esta tarde. El Xeneize disputará uno de los duelos más difíciles que le queda frente al Rojo de Ariel Holan, que marcha invicto desde la llegada de su entrenador.

El delantero de 24 años, había sufrido un desgarro en su pierna derecha en el partido frente a River, destaca Infobae. Si bien se estipulaba que la recuperación le demandaría tres semanas aproximadamente, el atacante había mostrado mejorías en la semana y se barajó la posibilidad de incluirlo ante el elenco de Avellaneda.

En la semana, el técnico del club de la ribera había sostenido en conferencia de prensa que iba a esperar hasta hoy para tomar la decisión de incluir a Centurión en el once inicial, "porque es un jugador muy importante". "Dependerá de cómo responde físicamente a las exigencias de estas últimas horas", había revelado el Mellizo. Finalmente, el 10 no estará.