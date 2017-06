Una jurado de Britain's Got Talent fue demandada por el escote de su vestido

Amanda Holden, una de las jurados de Britain's Got Talent, recibió 216 denuncias por utilizar un vestido demasiado escotado durante la última emisión del reality. Los televidentes consideraron que el diseño de Julien Mcdonald resultó "demasiado revelador", pero ella se lo tomó con humor.

Las redes sociales explotaron cuando Amanda mostró un escote jugadísimo. Es que el programa es considerado apto para toda la familia. Las quejas no tardaron en llegar a la Oficina de Comunicación del Reino Unido, que decidió realizar una investigación para determinar si la mujer de 46 años violó alguna ley.

A pesar de la gran cantidad de demandas, Holden se tomó la situación con mucho humor: su compañero de jurado David Walliams subió a su cuenta de Twitter una imagen en la que que Amanda simulaba ser detenida. Además, la protagonista del escá.ndalo compartió imágenes con el vestido de la discordia en Instagram.

Miss @AmandaHolden being arrested for her inappropriate dress. @BGT #BGT pic.twitter.com/CxmGkeRnPe