Amenazan con un paro en todas las líneas aéreas por el cierre de la base de British Airways

BUENOS AIREs.- La Asociación Argentina de Aeronavegantes ratificó hoy el paro del martes en todas las líneas aéreas, en rechazó de la decisión de la empresa British Airways de cerrar su base de tripulantes de cabina de pasajeros en el país.

El jefe del gremio, Juan Pablo Brey, confirmó que como hasta el mediodía de hoy el Ministerio de Trabajo no dictó la conciliación obligatoria, la medida de fuerza se mantiene firme: "esperamos que la empresa revea y revierta la decisión, en caso contrario el martes 6 de junio iniciaremos una medida de paro en todos los vuelos operativos de la actividad aerocomercial".



"Pedimos al ministro (de Trabajo) Jorge Triaca que tome cartas en el asunto ya que está en juego la fuente laboral de muchos compañeros, como también de mano de obra argentina", manifestó Brey y agregó que "desde la Asociación Argentina de Aeronavegantes no vamos a permitir que nuestros compañeros pierdan su sustento y estamos pendientes de cómo avance la situación, porque no vamos a especular a la hora de tomar medidas de fuerza".

British Airways anunció esta semana que cerrará en los próximos días su base de tripulantes de cabina de pasajeros en Argentina. Las medidas de fuerza de los Aeronavegantes afectarán con demoras y cancelaciones no solo vuelos de la aerolínea británica, sino también de las demás empresas en solidaridad con los trabajadores afectados. (DyN)