San Martín no jugó bien y cayó ante Ferro en La Ciudadela

San Martín no mostró su mejor versión y perdió 1 a 0 ante Ferro Carril Oeste en La Ciudadela, en uno de los partidos de la fecha 36 de la Primera B Nacional. Jonathan Bay marcó el único tanto del encuentro.

En un partido parejo, el desequilibrio llegó a los 39 minutos, cuando Bay remató desde afuera del área, la pelota rebotó en uno de los jugadores del "Santo" y descolocó a César Taborda, que vio entrar la pelota en su arco.

En el segundo tiempo, los de Diego Cagna salieron a buscar la igualdad. Ramón Lentini y Leonardo Rizo tuvieron chances claras para conseguir el empate, pero no estuvieron finos a la hora de la definición.

A partir de los espacios que dejó el equipo tucumano en su última línea, el "Verdolaga" pudo haber sentenciado el marcador. Sin embargo, Luis Salmerón y Gonzalo Castillejos dejaron pasar la posibilidad de liquidar el encuentro.

San Martín no logró hacer valer la localía y estuvo lejos de ser el equipo que el pasado fin de semana le ganó a All Boys en Floresta. Con esta derrota, el "Santo" se quedó con 46 unidades y quedó definitivamente alejado de los clubes de arriba.

