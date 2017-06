Emocionante: la reacción de una madre al escuchar el corazón de su hijo fallecido en otro hombre

Hay historias que son dignas de contar. Y esta es una de ellas. En septiembre de 2016, Anna Ricks perdió a su hijo Greg, de 31 años, en un accidente de tráfico. La mujer, que vive en Carolina del Norte (EE.UU.), tomó la dura decisión de donar sus órganos. Y probablemente, en ese momento, no supo valorar que su trágica pérdida serviría al menos para salvar la vida de otras personas.



Sin embargo, hace unas semanas, Anna pudo conocer en persona al hombre que recibió el corazón de su hijo. El emotivo momento quedó grabado para siempre en este video que se ha viralizado en los últimos días en las redes sociales.



En él se puede ver cómo la mujer escucha a través de un estetoscopio el latido del corazón de su hijo fallecido en otra persona. La mujer no logra contener las lágrimas y rompe a llorar.



Según relata el sitio RT, el hombre es Greg Robbins, de 47 años. Sufrió un ataque al corazón en marzo de 2016. Le sometieron a una cirugía de bypass cuádruple, pero no fue suficiente. En agosto de ese mismo año, fue puesto en la lista de trasplantes y, finalmente, en septiembre, recibió el corazón de Ricks, que le ha permitido seguir con vida.



"Si no lo hubiese hecho (donar sus órganos), mi marido probablemente no estaría vivo, le quedaban unas pocas semanas de vida. Greg Ricks y su madre, Anna, son mis héroes", ha relatado Gwen Robbins, esposa del receptor de la donación, en la plataforma de video 'Newsflare', a donde subió las imágenes para tratar de concienciar a la gente sobre la necesidad de hacerse donantes.



Como curiosidad, Gwen escribe bajo el nombre de usuario '2gregs1heart' (dos Gregs, un corazón), recordando así que el corazón de Greg Ricks sirvió para salvarle la vida a otro Greg, su marido. El encuentro ha sido posible debido a que en EE.UU. los trasplantes no son anónimos, por lo que los receptores de un órgano pueden llegar a conocer quién era su donante.