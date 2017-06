Vándalos escracharon el mausoleo de Raúl Alfonsín

El diputado nacional y dirigente del radicalismo, Ricardo Alfonsín volvió a utilizar su cuenta de Twitter para denunciar un escrache realizado contra su padre, el ex presidente Raúl Alfonsín.



En esta ocasión alguien vandalizó el mausoleo donde descansan los restos del ex jefe de Estado. El legislador publicó en su perfil la fotografía del escrache. "Que estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias", aseveró el diputado nacional en otro mensaje en Twitter.



Así dejaron el mausoleo de Raúl Alfonsín. Sólo puede ser obra de autoritarios y marginales. Ya he recibido mensajes de repudio desde el PJ. pic.twitter.com/LAEXbkgBpi — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 3 de junio de 2017

Que estos hechos demenciales no sean excusa para ahondar los desencuentros entre los argentinos que tanto buscan las minorías autoritarias. — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 3 de junio de 2017

El Mausoleo del líder radical, obra de los arquitectos Luis Cabillón y Pablo Turchet, se encuentra en el cementerio de la Recoleta. Anteriormente sus restos estaban en el Mausoleo de los Caídos en la Revolución de 1890 junto a las tumbas de otros legendarios radicales. En mayo de 2009 se construyó este espacio sobre mármol gris y beige, con una cruz sobre lo alto y un vitraux que permite la entrada de luz.