Piden detener al ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner

JUJUY.- El Fiscal de Investigación Penal 1 de la provincia de Jujuy, Diego Cussell, solicitó la detención del ex gobernador Eduardo Fellner, de Luis Cosentini, ex titular del Ministerio de Tierra y Viviendas, y de Lucio Abregú, ex presidente del Instituto de Viviendas y Urbanismo de Jujuy.



Todos están involucrados en la causa que investiga el destino de 1200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas por parte de la Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala.



Tanto Fellner como Cosentini estaban imputados por supuesto abuso de autoridad y falsedad ideológica por la firma de un decreto de creación de una Unidad Ejecutora Provincial que se habría realizado para eludir el control de los recursos y las obras.



Ahora, según MinutoUno, el fiscal solicitó al juez Isidoro Cruz que amplíe la imputación de ambos como presuntos organizadores de asociación ilícita, coautores de fraude a la administración pública por administración infiel.



En cuanto a Abregú, el funcionario pidió la imputación como presunto integrante asociación ilícita. Ahora quedará en manos del juez Isidoro Cruz hacer lugar o no a la medida solicitada por Cussell.