Las fotos de Gisela Ramírez Méndez, la diosa que enloqueció a Maradona

Luego de que se viralizaran los audios hot de Diego Armando Maradona, en los cuales le pide fotos a una mujer, se reveló quién es la persona a el "Diez" le habla a través de WhatsApp. Se trata de Gisela Ramírez Méndez, la diosa del carnaval de Corrientes que enamoró al ex futbolista.

"Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco", se escucha a Maradona en decir en uno de los documentos que se filtró a través de las redes sociales. No es la primera vez que se lo relaciona con la joven de 27 años. En marzo pasado comenzaron a circular rumores de un supuesto affaire del astro del fútbol con la modelo y actriz.

Estas son algunas de las fotos de la chica del momento: