El presidente de la UIA denunció que la situación económica en el país “es complicada”

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, reconoció hoy que la situación económica en el país es complicada y sostuvo que la producción bajó porque el consumo cayó.

"La veo complicada, la UIA tiene muchos sectores que todavía no arrancan y esa es una de las complicaciones. Este Gobierno decidió no hacer política de shock, sino de gradualismo, y esto implica que los brotes verdes se vean de a poco", analizó el dirigente, que asumió hace poco la titularidad de la central empresaria.

En diálogo con Radio La Red, Acevedo planteó que “si se ve la industria del campo, la construcción de la obra pública arrancó, pero otro sector está complicado".

Al ser consultado sobre la inflación, consideró “posible” cumplir con la meta del BCRA del 17% y pidió “no tener medias tintas en ese tema".

Respecto al dólar, subrayó que el precio de la divisa “está retrasado” y eso se nota en las economías regionales.

"En el tema salarios, es como el tema del dólar. Hay que ser productivo y bajar los costos, dentro de los costos no está el salario del trabajador, yo no me metería en bajar salarios. Lo que necesita una industria fuertes es un mercado fuerte, que la gente pueda consumir y eso es lo que no estamos viendo ahora. La producción baja porque baja el consumo", evaluó Acevedo.