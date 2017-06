"Era inevitable desviar el vuelo", dijo el piloto que salvó la vida de un niño

Martín Hughes es el nombre del piloto que aterrizó su avión a medio camino para salvar a un niño. El menor había sufrido un problema pulmonar a bordo de la nave que viajaba desde Ezeiza con destino a Miami. El comandante del vuelo volvió al país y relató cómo fue el desesperante momento.

El martes a la noche, Hughes -por primera vez en su vida-, decidió parar de urgencia en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Es que un niño de ocho años que viajaba con su mamá, comenzó a tener complicaciones para respirar. Al menos cinco doctores que iban en la nave lo atendieron y le avisaron al píloto que presentaba un colapso pulmonar.

Ante la gravedad del cuadro, el comandante decidió declarar la emergencia médica: "me avisó la tripulación que estaba descompensado. Hablé con los médicos y llegamos a la conclusión de que era inevitable aterrizar en el aeropuerto Viru Viru (en Santa Cruz de la Sierra). Era necesario e indiscutible desviar el vuelo. Se declaró la emergencia médica pero existe un protocolo, estamos entrenados y en cada vuelo evaluamos cuál es nuestra mejor alternativa".

"No viví algo tan claramente como que un niño pudiera perder la vida si no se tomaba la decisión inmediata. Fue emocionante saber después que el chico se salvó y que está bien. Me pone contento", expresó Hughes según indicó el sitio infobae.com.

Por otro lado, el piloto explicó que si bien la tripulación tiene una cierta clase de entrenamiento para casos de emergencia, no está apta para medicar: "no tenemos la capacidad médica o paramédica".

Con la naturalidad de un experto, Hughes justificó su accionar con las medidas protocolares y confesó no entender la notoriedad que tomó el caso. "Hay mucho revuelo periodístico por una acción que para mí es normal", concluyó.