Alfaro, sobre el desalojo en El Bajo: "detrás de cuestión social se esconden delincuentes"

El intendente capitalino Germán Alfaro se refirió esta mañana al desalojo y a la demolición de puestos que realizó la Municipalidad con topadoras en avenida Sáenz Peña al 100 y al 200. "Fue una decisión totalmente personal y consciente de lo que estaba llevando a cabo. Detrás de una cuestión social se están escondiendo delincuentes y hechos delictivos", dijo en el programa "Los Primeros", que se emite por Canal 10.

El jefe municipal sostuvo que caminó la zona y que vecinos de allí denunciaron que allí se habrían cometido hechos ilegales. "Nos cuentan que en ese lugar podría ejercerse la prostitución, que podría venderse drogas y que podrían esconderse elementos que se roban. Encontramos letrinas y pozos ciegos sobre la vereda. Lo sé yo, no sé cómo no lo sabe la Policía. No puedo permanecer indiferente a estos casos", remarcó.

El pasado martes, el municipio capitalino dio cumplimiento a la sentencia de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que establece que se debe liberar la circulación peatonal y también vehícular en esa zona. "No sé por qué se aferran a defender un local cerrado. En esos lugares encontramos camas y no elementos que tienen que ver con la comercialización. Están usando a mucha gente que tienen necesidades básicas insatisfechas", insistió.

Alfaro sostuvo que los puestos, algunos de ellos levantados con materiales de construcción, complicaban el tránsito peatonal. "¿Quién coloca ladrillos en la vereda? No puedo tener una verdulería o un bar en la vereda", dijo.