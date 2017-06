Bloquearon la Aconquija porque le cortaron la luz a un sindicalista

Un grupo de empleados municipales del sindicato de Yerba Buena cortó el tránsito vehicular anoche, alrededor de las 19, en la avenida Aconquija al 1.600. La circulación sobre esa arteria fue liberada minutos antes de las 21.

Los manifestantes, bajo la directiva del titular de su gremio, Carlos “La Vieja” Reynoso, dijeron que la protesta se debió a su descontento con la empresa distribuidora de energía eléctrica EDET. El propio dirigente, ya en diálogo con LA GACETA, afirmó que en su vivienda estuvo sin luz durante todo el día y que ese hecho -sumado al malestar de los trabajadores por los aumentos- desencadenó la insólita protesta.

“Nos llegaron boletas de hasta $ 4.000”, expresó Reynoso. “Hubo un malentendido de EDET, por eso hubo esa manifestación. Yo estuve sin luz 24 horas y tengo las boletas al día. Fui a la sucursal y no dan bolilla. Hubo un problema, se había quemado una llave del medidor, que pertenece a EDET. Pagué $ 500 a un electricista para que revise la instalación... no tenía respuestas, y hay compañeros que no tienen para pagar la boleta. A los (beneficiarios) del Argentina Trabaja que cobran $ 3.500 les llegó más que eso de luz”, describió el dirigente sindical.

Luego precisó que el corte, que ocasionó trastornos en el tráfico en un horario pico, se repetirá el martes a las 19, en la misma esquina. “Hay un compás de espera hasta el martes de la semana próxima. Vamos a convocar a toda la ciudadanía y a los empleados, los cooperativistas y los trabajadores. El aumento de la luz carcome al pueblo”, puntualizó Reynoso.

La quema de cubiertas fue protagonizada por una veintena de personas, que recibieron la reprobación de vecinos y comerciantes de la zona.

Desde el gobierno municipal, en tanto, ratificaron que no se trata de un reclamo gremial, sino particular. “Nosotros pedimos que intervenga la Policía y haremos las denuncias correspondientes”, advirtió el jefe de Gabinete de Yerba Buena, Manuel Courel.

El inusual corte bloqueó el tránsito en ambas manos de la avenida Aconquija, en una de las zonas de mayor movimiento comercial y en un horario conflictivo, por el regreso de las familias a sus hogares.