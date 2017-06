¡Enojado! Maluma abandonó una entrevista al ser consultado por “4 babys”

Un momento incómodo pasó el cantante colombiano Maluma en un programa de televisión. En medio de una entrevista realizada por el periodista Tony Dandrades, el autor de “felices los cuatro” se levantó y se fue del set de grabación.

La reacción del colombiano sorprendió al entrevistador y a otro artista que participaba del programa.

"Yo creo que vinimos a hacer la entrevista sobre lo de Pipe, ¿no?…Temas de controversia no me interesa hablar en este momento, gracias" dijo todavía al aire Maluma, luego de ser consultado por la polémica letra de la canción "4 babys", que no fue bien recibida ya acusada de promover violencia de género.

Luego, en su cuenta de Instagram, el reguetonero publicó una especie de descargo al afirmar: "Caballero ante cualquier adversidad" junto a una foto.